مسؤول أمريكي يؤكد اغتيال العاروري بغارة إسرائيلية

أكد مسؤول أمريكي، أن إسرائيل هي التي نفذت الغارة التي أدت إلى اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم ذكر اسمه إنّ "الهجوم كان هجومًا إسرائيليًا.

ولم يعلق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري الأربعاء بشكل مباشر على مقتل العاروري، لكنّه قال إنّ الجيش "مستعدّ لكلّ السيناريوهات".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس، أول أمس الثلاثاء "استشهاد العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت، وذلك إثر الانفجار الذي دوى في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت".

ونعى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس الحركة وقائدها في الضفة الغربية، والقائدَين في "كتائب القسام" هما: سمير فندي (أبو عامر)، وعزام الأقرع (أبو عمار)، إضافة الى أعضاء في الحركة هم أحمد حمّود ومحمود شاهين (لبناني) ومحمد الريّس ومحمد بشاشة.

وكان العاروري (57 عامًا) يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهو أحد مؤسّسي جناحها العسكري (كتائب عز الدين القسّام) في الضفة الغربية.