5 قرارات جديدة خاصة باستصلاح الأراضي في الوادي الجديد

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

حيثُ بحث موقف عددًا من المشروعات الاستثمارية وجاءت القرارات التي أصدرها المحافظ ما يلي:

1- سحب الأراضي الفضاء غير المنزرعة بنطاق المشروعات الاستثمارية وإعادة طرحها بالسعر الحالي بشرط توافر مصدر ري وفقًا لدراسات وموافقة قطاع الري، على أن تكون الأولوية لتوسعات المشروعات المجاورة.

2- سرعة الانتهاء من إجراءات تفعيل الوحدة الحسابية لصندوق استصلاح الأراضي؛ لحوكمة إيرادات ومصروفات الصندوق.

3- الإعداد لإطلاق مبادرة لدعم زراعة أجود أصناف التمور ذات الأولوية في الأسواق التصديرية.

4- حصر الأراضي التي تم سحبها لعدم الجدية بنطاق المحافظة، لإعادة طرحها بالمزاد للراغبين.

5- بحث موقف جدية المستفيدين من مبادرة أراضي آبار الشباب بمدينة موط بعد انتهاء المهلة الممنوحة في يناير ٢٠٢٤.