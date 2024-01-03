قائمة اغتيالات.. إسرائيل تنشر أسماء قيادات بارزة في حماس

كشفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن قائمة بأسماء أبرز قادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس، التي وضعتهم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية هدفا للاغتيال.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي اغتيل في لبنان هو مجرد واحد فقط من كبار المسؤولين في المكتب السياسي لحماس الذين وضعوا هدفا للاغتيال.

ووفقا للصحيفة فأن القائمة تضم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، القيادي في حماس خالد مشعل، عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وعضو المكتب السياسي فتحي حماد.

كما تضم القائمة رائد سعد، المعرو بأبو معاذ، والقيادي محمد دياب المصري، أبو خالد والملقب بالضيف وهو القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مروان عيسى، نائب القائد العام للقسام، عزالدين حداد، وهو قائد لواء غزة في كتائب القسام، وهو الآن هدف رئيسي للاغتيال، وكذلك محمد شبانة، وهو قائد لواء رفح، والقائد بكتائب القسام رافع سلامة.