سامي الجميل يدين الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع في الضاحية الجنوبية ببيروت

أكد النائب سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، رفضه الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع في الضاحية الجنوبية ببيروت أمس الثلاثاء، معتبرًا أن مثل هذه الأعمال تعدُّ انتهاكًا لسيادة لبنان.

ودعا الجميل - في تصريحات اليوم الأربعاء - السلطات السياسية والعسكرية إلى حماية حياة اللبنانيين وعدم إعطاء أي مبرر لإسرائيل لشن هجمات أخرى. ورأى أن حزب الله قرر أن يجعل الساحات اللبنانية ملاذًا آمنًا لتنظيمات متعددة ويحميها، مما يتعارض مع رغبة اللبنانيين في الابتعاد عن التوترات الإقليمية وعدم تحويل بلدهم إلى منصة صواريخ لأي دولة في العالم.