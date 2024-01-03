تحصيل فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة فبراير المقبل .. تعرف على التفاصيل

بعد تأجيل زيادة الكهرباء أكثر من مرة من 2022 رفعت الحكومة اليوم أسعار الكهرباء، وكانت قد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة أسعار الكهرباء خلال العام 2024 بداية من يناير الجاري، وأكد مرفق الكهرباء أنه يتم تحصيل فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة فبراير المقبل.

ترصد «البوابة نيوز» لقرائها أسعار بيع الكهرباء لمترو الأنفاق والصرف الصحي

وقالت الوزارة، إن متوسط بيع الطاقة لشركات المياه والصرف الصحي على الجهد المتوسط 143.2 قرشا لكل كيلو وات فى الساعة ، بينما جاء سعر الكيلو وات لمترو الأنفاق على الجهد العالي 121.6 قرشا لكل كيلو وات.

«مقابل خدمة العملاء ”

الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة

أصبح سعر الكيلو فيها 58 قرشًا وخدمة العملاء 1 جنيه .

الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلو وات ساعة

وسعر الكيلو وات فيها أصبح 68 قرشًا بدلا من 58 قرشًا و2 جنيه‎ مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة من 100إلى 200 كيلو وات

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 83 قرسا بدلا من 77 قرشًا وتكون خدمة العملاء 4 جنيهات. ‏الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 125 قرشا وخدمة العملاء 11 جنيها.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 140 قرش بدلا من 128 قرشًا 15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.

الشريحة السادسة من صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة سعر الكيلو وات 150 قرش مقابل خدمة عملاء 25 ‎ جنيها.

الشريحة السابعة وتكون من صفر الى ألف كيلو وات لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشًا مقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا. ‎

وفي سياق متصل أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن الوحدات المغلقة والمقروءة بصفر ستكون فاتورة الكهرباء بمبلغ 9 جنيهات.

أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا

المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:

الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا

الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا

الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا

أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا

أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا.

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