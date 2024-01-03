أحمد الطاهري: صالح العاروري أكبر قيادة حمساوية تنجح إسرائيل في اغتيالها منذ 7 أكتوبر 2023

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنَّ صالح العاروري أكبر قيادة حمساوية تنجح إسرائيل في اغتيالها منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف «الطاهري» مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ العاروري كان ملاحقا منذ عام 2003، موضحًا: "في عام 2018، برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية رصد 5 ملايين دولار لمن يرشد أو يدلي بأي معلومة تؤدي إلى الوصول للعاروري".

وتابع: "منذ الأمس وحتى اليوم، فإن ثمة تقديرات تتحدث عن سيناريوهين اثنين، الأول وهو السيناريو الخطير باتساع رقعة الحرب ودخول ميادين جديدة للقتال وهذا السيناريو الذي تعمل مصر ليل نهار على إجهاضه كي لا يدخل الإقليم حربا لا يعلم أحد مداها".

وأكد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن السيناريو الثاني هو أن كل هذه التفاعلات قد تصل في وقت قريب إلى نهاية هذا الكابوس الإقليمي.