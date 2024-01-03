الدوري الإسباني.. فينيسيوس يعود لتشكيل ريال مدريد في مواجهة مايوركا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال مايوركا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره ريال مايوركا بملعب سانتياجو برنابيو، وتنطلق المباراة في الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

وعاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لتشكيل الريال الأساسي، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ليقود هجوم الملكي رفقة مواطنه رودريجو جوس، وبمعاونة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

ودفع أنشيلوتي بالفرنسي أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع، لتعويض غياب المدافعين بسبب الإصابات.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن جيرونا وصيف الترتيب، بينما يأتي مايوركا في المركز الرابع عشر وفي رصيده 18 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة مايوركا

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: داني كارفخال – أنطونيو روديجير - أوريلين تشواميني – فران جارسيا

خط الوسط: لوكا مودريتش – توني كروس – فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.