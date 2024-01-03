صراع برتغالي ألماني على جائزة مدرب الشهر في الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن قائمة المدربين المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في دوري روشن عن شهر ديسمبر الماضي.

وكشفت الرابطة عن المرشحين لحصد جائزة مدرب شهر ديسمبر 2023 في بطولة الدوري السعودي، والتي يتنافس عليها 3 مدربين.

يأتي على رأس المرشحين للجائزة، البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، الذي يقود الزعيم للتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الجاري 2023-2024.

وقاد جيسوس، الهلال في 5 مباريات خلال الشهر الماضي، حقق الفوز في جمعيها، منهم انتصار على النصر أقرب ملاحقيه على قمة الترتيب.

المدرب الثاني، هو البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي خاض 5 لقاءات أيضًا خلال الشهر المنقضي، فاز في 4 مباريات منهم، وتلقى خسارة أمام الهلال.

فيما يأتي الألماني ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة، ثالث المدربين الذين يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر، وقاد الراقي في 4 مواجهات، فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في الأخرى.

يتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني وفي رصيده 46 نقطة، فيما يأتي أهلي جدة في المرتبة الثالثة وفي جعبته 40 نقطة.