تونس.. بدء تحديد السجل الانتخابي في المقرات الفرعية لهيئة الانتخابات

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بدء عمليات تحديد السجل الانتخابي في المقرات الفرعية للهيئة وذلك عبر آلية التسجيل عن بعد اعتبارًا من يوم 20 مايو الجاري، ويتم ذلك عبر موقع خاص بالتسجيل (https://touenssa.isie.tn)، بالإضافة إلى خدمة التثبت من مراكز الاقتراع عبر الرسائل القصيرة.

في بيان صادر اليوم الاثنين، أشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعًا الأسبوع الماضي للتحضير للمواعيد الانتخابية القادمة، وخاصة بدء عمليات تحديد السجل الانتخابي داخل البلاد وخارجها. كما جرى متابعة آخر الترتيبات التقنية التي وضعتها الهيئة، مع التركيز على استخدام تطبيق الهاتف المحمول في مختلف مراحل العمليات الانتخابية، بهدف تسهيل التسجيل والتحديد في السجل الانتخابي وتوفير المعلومات للناخبين بشأن مراكز الاقتراع.

وأوضح البيان أنه تم التصديق على قائمة المرشحين المقبولين أوليا لعضوية مجلس الإقليم الأول "الدائرة الانتخابية بجندوبة" والإقليم الرابع "الدائرة الانتخابية بتوزر" بعد انتهاء فترة البت فيها. وتم السماح للجهاز التنفيذي بنشر القائمة استعدادًا لتنظيم الانتخابات الجزئية في الإقليمين المذكورين يوم الأحد المقبل.