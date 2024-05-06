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الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بشار الأسد: داعمو الإرهاب في سوريا والعراق هم من يدعمونه في أماكن أخرى

الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد
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قال الرئيس السوري بشار الأسد إن داعمي الإرهاب في سوريا والعراق هم أنفسهم داعموه في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك التنظيمات الإرهابية.

وأضاف بشار الأسد ـ خلال لقائه رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) ـ إن الإرهاب الذي يعتمد أسلوب القتل وسفك الدماء واحد في كل مكان في العالم، مشيدا بصمود وقوة الجيشين السوري والعراقي اللذين كانا الأساس في تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الإرهابيين وداعميهم.

وبحث اللقاء تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، والتنسيق الفعال لضبط الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة وفلولها التي تسعى لاستهداف أمن البلدين.

بشار الأسد سوريا العراق