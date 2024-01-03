غرفة القاهرة تناقش سبل التطوير مع شُعبة السيارات طبقًا للخطة التنموية العامة للدولة

عقد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا مع أعضاء شُعبة السيارات لبحث أهم الموضوعات التي تهم هذا القطاع ورؤيتهم للفترة القادمة في ظل خطة الغرفة التطويرية لكافة الشُعب التجارية النوعية ، جاء ذلك في حضور شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة .

وأكد "العشري" أهمية مناقشة كافة الموضوعات والمقترحات التي تهم قطاع السيارات، هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة اقتصاديًا ومجتمعيًا، ولذلك يجب مناقشة كافة الرؤي والمقترحات لمنتسبي الشعبة ونظرتهم المستقبلية لتطوير وتنمية قطاع السيارات.

وشدد رئيس غرفة القاهرة على أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية بحيث يتم تطوير قطاع السيارات طبقًا للخطة التنموية العامة للدولة في ظل التطورات العصرية الحديثة التي تتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية من أجل دعم القطاعات المختلفة بما يصب في صالح تنمية اقتصادنا القومي وهو الهدف الأسمى.

وخلال الاجتماع تم تبادل الآراء والرؤي ومناقشة كثيرًا من المقترحات التطويرية بين الحضور بهدف تطوير وتنمية قطاع السيارات خلال المرحلة القادمة.