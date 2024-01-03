نيابة كفر الشيخ تصرح بدفن جثتي شقيقين قتلا على يد جيرانهما بسيدي سالم

صرحت نيابة مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ ، بدفن جثتي شقيقين أحدهما محمد مختار عبدالحميد جبر 40 سنة ، مصاب بطعنة نافذة في القلب ، والآخر ، يدعي ،رضا- 35 سنة ، أصيب بطعنة قاتلة في القدم اليمني، قتلا في مشاجرة بقرية شالما البلد التابعة لذات المركز، بينما أصيب شخص ثالث، بإصابات بالغة في مشاجرة بين عائلتين ، حيث استخدام طرفي المشاجرة الأسلحة البيضاء، لخلافات الجيرة، وتم إيداع جثتي الشقيقين بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تم الانتهاء من التشريح بمعرفة الطب الشرعي.

وكان أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ تلقي مأمور مركز شرطة سيدي سالم بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية شالما البلد ، ووجود مصابين بإصابات بالغة، بين طرفي المشاجرة والنزاع.

وعلي الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وبالتحري تبين وقوع مشاجرة بين القتلين طرف أول، و"ع.م.ا"، 40 عامًا، و"ط.م "، 33 ، و"م.ف"، 44 عامًا، طرف ثان، واستخدم الطرفان الأسلحة البيضاء، لخلافات الجيرة بينهما.

وتم نقل الشقيقان الطرف الأول المصابين إصابات خطيرة في تلك المشاجرة إلى مستشفى كفر الشيخ العام في محاولة لعلاجهما وإسعافها، وتبين إصابة الأول بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، والثاني باشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعى بالقدم اليمنى، إلا أنهما قد توفيا أثناء التعامل معهما طبيًا، ومحاولة إنقاذ حياتهما وعلاجهما متأثرين بإصابتهما الخطيرة.

كما تم نُقل مصاب آخر من الطرف الثاني إلى مستشفى خاص في مدينة كفر الشيخ لعلاجه، لإصابته بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، وتم إيداع جثتي الشقيقين المتوفيين في تلك المشاجرة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 68 لسنة 2024 جنح مركز شرطة سيدي سالم.