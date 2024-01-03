المؤرخ بسام الشماع: الحركة الصهيونية «استخرابية» وليست استعمارية.. والتاريخ مليء بالتزوير

قال الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والباحث فى علم المصريات، إن الحركة الصهيونية حركة استعمارية، وحقيقةً هى حركة «استخرابية» باللفظ العربى الصحيح، وهناك فارق بين اليهودى، والصهيونى.

وأضاف "الشماع" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن اليهود هم الذين كانوا يؤمنون بسيدنا موسى عليه السلام هم من بنى إسرائيل، أو المؤمنين باليهودية، أما الموجودون حاليا ليس لهم علاقة دم مع بنى إسرائيل، هم أتوا من نسل قبيلة الخزر، وكونوا مملكة كبيرة من القرن السابع إلى القر ن الـ١١ والـ١٢، وهناك معارك كثيرة لنا معهم، فهم من أصل تترى، من دول «منغوليا والقوقاز والتتار».

وعن ادعاء اليهود أن فرعون موسى هو رمسيس الثانى، أكد باحث المصريات، ان هذا الادعاء إساءة لرمسيس الثانى، وهم انتقوا أكثر الملوك إنشاءً لتماثيل، ومعابد، ومسلات، ومعمار، وبنايات آثرية، وزعموا أنه فرعون الخروج، حتى يتثنى لهم أن يطالبوا بممتلكاته الأثرية، ولا يوجد نص فى القرآن الكريم يؤكد أن فرعون الطاغية كان مصريًا، ويمكن أن يكون هكسوسيا مثلا.

وأشار المؤرخ بسام الشماع إلى أن هناك مغالطات تاريخية كثيرة، وأن التاريخ نفسه مليء بالتزوير، وأن اليهود حاولوا أن يصدروا أنهم بنو إسرائيل، ولكن شهد شاهد من أهلها، وخرج لنا كتَّاب وباحثون يهود قالوا إن يهود العالم الموجودون حاليًا ليست لهم علاقة بإسرائيل.