خاف من الفضيحة.. النيابة تكشف تفاصيل مداهمة شقة دعارة وانتحار مالكها بالمقطم

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة ضبط عدد من السيدات والرجال داخل شقة سكنية بغرض ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وإلقاء أحدهم نفسه من شرفة الشقة بمنطقة المقطم.

أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، وبيان تعاطيه لأي مواد مخدرة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليمه لشقيقه، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.

جاء في تحقيقات النيابة والتحريات الاولية، أن مالك الشقة اتفق مع شقيقه وأصدقائه على استقطاب عدد من فتيات الليل لإقامة سهرة حمراء وممارسة الدعارة بمقابل مادي، وعلم الجيران واستاءوا من أخلاقه وتصرفاته، وخوفًا على ذويهم قرروا الإبلاغ عنه.

وبمجرد مداهمة الأجهزة الأمنية للشقة تم العثور على الفتيات بملابس مخلة، وتبين إلقاء مالك الشقة لنفسه من الشرفة، خوفا من الفضيحة، كما تم التحفظ على زجاجات خمور ومواد مخدرة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.



