جامعة أسيوط تعلن الجدول الزمني لشغل منصب عمادة 4 كليات

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الترشح، وإعلان الجدول الزمنى لشغل منصب العميد بأربع كليات، والتي تضم الهندسة، الزراعة، الاَداب، التربية النوعية.

وكشف الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات ومعاهد الجامعة، أنه وفقاَ للجدول الزمنى للترشح فمن المقرر أن يشهد يوم الاثنين الموافق 8 من يناير، بدء تقديم الأوراق من الراغبين فى الترشح لمنصب عميد الكلية، والذى يمتد حتى السبت 13 من يناير.

وفى تمام الساعة الثالثة عصراً، يليه يوم الإثنين 15 من يناير، إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح، على أن يبدأ يوم الثلاثاء 16 من يناير فتح باب التظلمات والطعون، و يتم يوم السبت 20 من يناير الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحصها من اللجنة المختصة والبت فيها.

وتقدم الطلبات الى أمانة اللجنة المختصة للترشح بالمكتب الفنى للسيد أ.د رئيس الجامعة جناح (ج) الدور الرابع بالمبنى الإداري، مع اتباع باقى الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى هذا الشأن وفق الجدول الزمنى المعلن.