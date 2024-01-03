الأهلي يجدد عقد علي معلول لمدة موسم.. اعرف التفاصيل

توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لتمديد عقده لمدة موسم خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد علي معلول بنهاية الموسم الحالي 2023 – 2024 بعد أن جدد اللاعب عقده في ديسمبر 2021 لمدة موسمين.

وكانت الفترة الماضية شهدت حالة من الجدل حول مستقبل علي معلول في القلعة الحمراء، ولكن السويسري مارسيل كولر المدير النفي للأهلي أوصى بتمديد عقد "علولو" لمدة موسم إضافي بعد التألق الكبير في كأس العالم للأاندية والسوبر المصري عقب عودته من الإصابة.

وعقد مسئولو الأهلي جلسة مع علي معلول قبل سفره إلى تونس للانضمام لمنتخب نسور قرطاج استعدادا لبطولة أفريقيا، وأبدى اللاعب الملقب بـ"أسرع ديليفري" موافقته على تمديد عقده والاستمرار في الأهلي رغم امتلاكه عدة عروض خليجية في الفترة الأخيرة.

ومن الممكن أن يوقع علي معلول على عقده الجديد عقب بطولة أمم افريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار بداية من يوم 13 يناير الجاري.

ومن المنتظر أن يكون راتب علي معلول في العقد الجديد مع النادي الأهلي مليون و350 ألف دولار بدون الضرائب مع وضع بند نسبة المشاركة خاصة أن اللاعب يتقاضى أعلى راتب في الفريق.

يذكر أن علي معلول احتفل في شهر أغسطس الماضي بمرور 7 سنوات على انضمامه للأهلي منذ 2016 وحقق عددا كبيرا من البطولات والإنجازات مع المارد الأحمر.

ونشر علي معلول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة خاصة وعلق عليها: 7سنوات مرت منذ انضمامي للنادي الأهلي العظيم.. 7 سنوات رفعت فيها الكثير من الكؤوس وحققت فيها العديد من الإنجازات مرتديًا قميص نادي القرن الإفريقي… مررت بالكثير من اللحظات السعيدة وأخرى كانت صعبة للغاية، ولكن دائمًا ما كان هناك عنصر أساسي وراء الاستمرار والقتال من أجل الفوز وهو الجمهور… ستظل دائمًا محبة جماهير الأهلي هي البطولة الأغلى والحافز الأكبر لي حتى أبذل المزيد من الجهد لإسعاد هذه الجماهير العظيمة".

بطولات وألقاب علي معلول مع الأهلي

وخلال مسيرة لمدة أكثر من 7 مواسن حقق علي معلول مع الأهلي 18 لقبا علي الصعيد المحلي والقاري والعالمي هي: دوري أبطال أفريقيا 3 مرات 2020 و2021 و2023، والسوبر الإفريقي مرتين 2020 و2021 والدوري المصري 5 مرات، وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري 5 مرات والمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 3 مرات.