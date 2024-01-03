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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون العرب يشارك في بطولة زد الدولية للناشئين

محمد عادل فتحي
محمد عادل فتحي
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وافق مسؤولو الكرة بنادي المقاولون العرب على المشاركة في بطولة زد الدولية للناشئين مواليد 2009. 
ويشارك في البطولة فرق الزمالك وبيراميدز من مصر، بالإضافة إلى زد منظم البطولة وينضم إليهم رباعي أوروبا أستون فيلا الإنجليزي وجلطة سراي التركي وبراجا البرتغالي وفيتوريا جيماريش البرتغالي.
وتلقى المقاولون العرب دعوة للمشاركة من نادي زد ووافق المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة ويسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين على المشاركة في البطولة المحدد موعدها في الفترة من 3 يناير حتى 6 يناير حيث تم تقسيم فرق البطولة إلى مجموعتين بواقع 4 فرق بكل مجموعة.

محمد عادل فتحي جيماريش البرتغالي بطولة زد الدولية للناشئين