وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الثانوي التجاري بالسنطة

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، بجولة لمتابعة سير امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023/ 2024، بمدرسة مجدي أبو النعاس الثانوية التجارية بتطاي، التابعة لإدارة السنطة التعليمية؛ إذ يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصف الثاني التجاري.

وتابع وكيل الوزارة انضباط جميع اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووجه بضرورة إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتشديد على عدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة الكنترول الداخلي بالمدرسة، ووجه إلى ضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد، وضرورة الرصد بالشيت الورقي إضافة إلى الشيت الالكتروني، وعدم استخدام المزيل بالشيت الورقي، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة، بضرورة اتخاذ اجراءات رادعة نحو اصطحاب التليفون المحمول للطلاب، كما شدد على ضرورة التزام الطلاب بمواعيد الحضور لأداء الامتحانات دون اي تأخير، مع الالتزام بارتداء الزي المدرسي، والتزام مسؤول الأمن بالتواجد المستمر بالبوابة.