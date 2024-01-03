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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الغربية يفتتح معرض "من أجل شتاء دافئ" بالسنطة.. صور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، المعرض المقام بمدرسة كفر كلا الباب الرسمية للغات، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، لمبادرة "من أجل شتاء دافئ"، والتي تتم بإشراف الدكتور يسر عبد الغني، مدير عام إدارة السنطة التعليمية. 
وخلال المبادرة تم توزيع الملابس الشتوية، والبطاطين لمساعدة الفئات المستهدفة من المبادرة، بهدف إضفاء جو من الألفة والمودة بين الناس، والشعور بالعطاء لتحقيق المساواة الاجتماعية بين الجميع.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم