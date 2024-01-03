وكيل تعليم الغربية يفتتح معرض "من أجل شتاء دافئ" بالسنطة.. صور

افتتح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، المعرض المقام بمدرسة كفر كلا الباب الرسمية للغات، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، لمبادرة "من أجل شتاء دافئ"، والتي تتم بإشراف الدكتور يسر عبد الغني، مدير عام إدارة السنطة التعليمية.

وخلال المبادرة تم توزيع الملابس الشتوية، والبطاطين لمساعدة الفئات المستهدفة من المبادرة، بهدف إضفاء جو من الألفة والمودة بين الناس، والشعور بالعطاء لتحقيق المساواة الاجتماعية بين الجميع.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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