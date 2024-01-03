"تخصصوا في جرائم السرقة".. سقوط تشكيلات عصابية بـ3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – المنوفية - الوادى الجديد) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاملى خردة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية بدائرة القسم ، وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (4) وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات والأدوات المستخدمة فى أعمال السرقة لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص – مقيمين بذات دائرة القسم) "أمكن ضبطهم".

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الجيزة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.. وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة فى وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (8) وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "سيئ النية" أمكن ضبطهم.

ضبط (نقاش – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) لقيامه بإرتكاب وقائع سرقة (الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت التشطيب بدائرة قسم شرطة العمرانية) ، وبمواجهته إعترف بارتكابه عدد (3) وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (مالك مخزن خردة) ، أمكن ضبطه.

ضبط (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية) حال شروعهم فى سرقة (12 لوح طاقة شمسية) من قطعة أرض بدائرة القسم) ، وبحوزتهم (سيارة نقل "بدون لوحات معدنية وبدون أوراق – والأدوات المستخدمة - كمية من مفاتيح الربط)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (3) وقائع سرقة بدائرة القسم ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بدائرة القسم) "أمكن ضبطهما".

مديرية أمن المنوفية

ضبط تشكيل عصابى مكون من ( عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم) ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين – فرد محلى وطلقتان – سلاح أبيض "مطواة" - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى السرقة – بعض المسروقات ).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (10) وقائع سرقة.

مديرية أمن الوادى الجديد

ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الخارجة) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (10 رؤوس ماشية "أغنام") ، من داخل حظيرة بدائرة القسم ، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.