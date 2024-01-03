بالفيديو.. المرور: كثافات أعلى كوبري أكتوبر وشارع الهرم ورمسيس

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على فضائية مصر الأولى، تفاصيل الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية، اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن هناك كثافات مرورية على كوبري أكتوبر، كما أن الكثافات في شارع رمسيس تقل ‏تدريجيا وصولا لمنطقة غمرة، وأيضا كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، أما شارع بورسعيد ‏من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وأضافت "هالة" أن هناك كثافات نسبية تظهر ‏لدى منطقة الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية، بينما توجد كثافات نسبية بسيطة ومتقطعة ‏على طريق الكورنيش من المظلات حتى منطقة وسط البلد.‏

وأوضحت أن هناك كثافات نسبية في شارع الهرم، وتزداد تدريجيا مع ساعات الذروة الصباحية، بينما يشهد ‏باقي شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات، كما أن هناك كثافات أمام المتجه لكوبري ‏الجيزة المعدني وشارع فيصل.‏

أما عن محافظة الإسكندرية، فهناك كثافات مرورية على كوبري ستانلي وعلى ‏طول الكورنيش، بينما توجد كثافات متفاوتة لدى الإشارات بطول الكورنيش.‏