ads
الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم قتل شقيق خطيبته بروض الفرج لجلسة 8 يناير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شاب متهم بقتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن شقيقته في روض الفرج لجلسة 8 يناير. 

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب حول رقبته آثار شنق. 

بعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته، فعند دفاع الضحية عن شقيقته، خنقه المتهم، وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجارٍ عمل التحريات والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم واعترف ارتكاب الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة قتل روض الفرج أجهزة الأمن بالقاهرة جثة المشرحة