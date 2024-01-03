مراسل القاهرة الإخبارية: اغتيال العاروري يثير قلقا بالغا في الشارع اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إنه لا حديث في لبنان إلا عن اغتيال القيادي بحركة حماس الشيخ صالح العاروري، عبر مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء؛ وانتهكت السيادة اللبنانية ووصلت إلى الضاحية لجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت ونفذت الاعتداء بصواريخ موجهة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن إسرائيل استهدفت اجتماعا كان يترأسه صالح العاروري، موضحا أن ما حدث يثير قلقا بالغا في الشارع اللبناني وأثر بشكل كبير على حركة التواجد بالشارع اليوم وهناك حالة كبيرة من القلق.

وتابع أن صحيفة نداء الوطن اللبنانية تتحدث اليوم عن زحام شديد في مطار رفيق الحريري الدولي وهناك أعداد كبيرة ترغب في مغادرة البلاد في ظل هذه الظروف، وكذلك هناك حركة انتقال للانتقال داخل لبنان وترك بيروت لأماكن أخرى أكثر أمنا بالقرب من الجبال.