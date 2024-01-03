البنك الأهلي المصري يحقق 46.3 مليار جنيه أرباحا خلال 6 أشهر

الأربعاء 03/يناير/2024 - 10:31 ص

حقق البنك الأهلي المصري أرباحا بقيمة 46.340 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 30.278 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، بزيادة قيمتها تتجاوز الـ 16 مليار جنيه.

وكشفت القوائم المالية للبنك عن تحقيقه صافي أرباح بقيمة 24.744 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 14.103 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، كما سجل صافي الدخل من العائد 78.363 مليار جنيه، مقابل 45.883 مليار جنيه.

وأضافت أن عائد القروض والإيرادات المشابهة سجلت 274.8 مليار جنيه؛ في حين سجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو 196.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وأظهرت القوائم المالية ارتفاع رأسمال البنك المدفوع إلى 75 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 50 مليارا بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفعت إجمالي الأصول بالبنك لتسجل 4.784 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.370 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفعت ودائع العملاء بالبنك لتسجل 3.444 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 3.221 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وتجاوز صافي قروض وتسهيلات العملاء والبنوك بالبنك الـ 2 تريليون جيه لتسجل 2.025 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.665 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.