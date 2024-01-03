وفاة اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق

الأربعاء 03/يناير/2024 - 02:53 ص

توفي، منذ قليل، اللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق والملقب بجنرال وزارة الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ إثر تعرضه لأزمة صحية بأحد المستشفيات في محافظة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض.

وكانت أعلنت أسرة الراحل عدلي فايد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاته، حيث كتب نجل شقيقته: «انتقل إلى رحمة الله عز وجل خالي وحبيبي الغالي عميد عائله فايد، اللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق».

وكتب حفيده أحمد فايد عبر صفحته، قائلًا: «توفي إلى رحمة الله جدي اللواء عدلي فايد، معلنًا موعد الدفنة اليوم الأربعاء من مسجد المواساة بالإسكندرية بعد صلاة العصر.

يشار إلى أن اللواء عدلي فايد شغل منصب مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام خلال تولي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وتم توجيه الاتهامات له في أحداث 25 يناير والخاصة بقضية المتظاهرين مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وعقب عدة جلسات حصل اللواء عدلي فايد على البراءة.