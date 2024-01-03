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الأربعاء 03 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقط في الرشاح.. دفن جثة شاب مات غرقًا بترعة بأبو النمرس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب مات غرقًا بنهر النيل برشاح داخل ترعة بقرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس، بعد فحص الجثة وورو تقرير من مفتش الصحة بالصفة التشريحية لجثمانه، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.


سقط في الرشاح
وتبين من التحريات أن الشاب المتوفي كان يرتدي ملابسه وبه كسور وكدمات بالجسم، فارق الحياة إثر إصابته بإسفكسيا الغرق نتيجة انقلاب دراجته البخارية في الرشاح.


كانت  الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور علىى جثة طافية بمياه رشاح بقرية المنوات دائرة المركز.


انتقلت الشرطة إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة الجنوب بقيادة العقيد مصطفى زيدان والرائد مصطفى المهدي رئيس وحدة المباحث مع تواجد فرق الإنقاذ النهري.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

دفن جثة شاب مات غرقا الرشاح ابو النمرس