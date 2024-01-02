أول تعليق لرئيس الحكومة اللبنانية على انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت

أبدى نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بالغ استنكاره الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، الحادث الذي أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وأكد ميقاتي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن هذا الانفجار يعتبر جريمة إسرائيلية جديدة تستهدف إدخال لبنان في مرحلة جديدة من التوتر، خاصة بعد الهجمات المستمرة في الجنوب، التي أدت إلى خسائر فادحة من الضحايا والجرحى. ووصف الانفجار بأنه توريط لبنان ورد واضح على مساعي البلاد لتجنب الانجرار نحو حرب محتملة في المنطقة.

وطالب ميقاتي الدول المعنية بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المستمرة، وحذر من نيتها تصدير أزمتها من غزة إلى الحدود اللبنانية، مشددًا على التزام لبنان بالقرارات الدولية، خاصة القرار 1701. كما أشار إلى أن المسؤولية عن احترام هذه القرارات والامتناع عن التجاوزات تقع على عاتق إسرائيل، وحث على وقف العدوان الإسرائيلي وردعه.

وكان رئيس الحكومة تابع مع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية التفاصيل والملابسات المحيطة بالانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

تأتي هذه الأحداث بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مكتب "حماس" في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن اغتيال القيادي في حركة "حماس"، صالح العاروري، إلى جانب اثنين من مرافقيه. وقد تمَّ إجراء جهود مكثفة من قبل الدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر لتحديد وتقدير الخسائر البشرية الناجمة عن الانفجار.

الانفجار الضخم الذي هزَّ الضاحية الجنوبية لبيروت، حسب التقارير، نجم عن القصف الإسرائيلي لمقر "حماس" في منطقة المشرفية بالعاصمة بيروت.