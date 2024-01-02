39.40 جنيهًا لـ"الإسترليني" .. أسعار العملات مساء يوم الثلاثاء 2 يناير

الثلاثاء 02/يناير/2024 - 09:54 م

تباينت أسعار العملات بنهاية التعاملات اليوم في البنوك؛ حيث سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 39.40 جنيها.

سعر العملات اليوم مقابل الجنيه في البنوك

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 8.38 جنيها للشراء و8.39 جنيها للبيع.

كما سجلت أسعار اليورو الأوروبي 33.93 جنيهاً للشراء و34.19 جنيها للبيع بمستهل التعاملات.

بالإضافة إلى سعر الجنيه الإسترليني والذي سجل ببداية تعاملات اليوم 39.05 جنيهاً للشراء و39.40 جنيها للبيع.

وجاء سعر الدولار الأسترالي اليوم الثلاثاء مسجلا حوالي 20.86 جنيهاً للشراء و21.11 جنيهاً للبيع.

فيما سجل سعر الدينار البحريني مقابل العملة المحلية اليوم 79.53 جنيها للشراء و81.11 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني سجل اليوم حوالي 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

أما أسعار الدينار الاردني فسجلت اليوم في بنك مصر 42.71 جنيها للشراء و43.45 جنيهاً للبيع.

فيما يخص سعر الكرونا السويدي جاء اليوم مسجلا 3.04 جنيه للشراء و3.09 جنيه للبيع.