تعرف على سعر الدولار فى نهاية تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024

الثلاثاء 02/يناير/2024 - 09:53 م

استقر سعر الدولار في بنوك مصر، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تطابقت أسعار الدولار في البنك الاهلي المصري مع أسعاره في بنك مصر عند مستوى 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنوك مصر

البنك الاهلي المصري

30.750 جنيهًا للشراء و30.85 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية

30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الأسلامي

30.90 جنيهًا للشراء و30.95 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي

30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس

30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي

30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي

30.88 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

بنك سايب

30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.