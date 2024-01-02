توتنهام يراهن على المستقبل بتحصين أفضل لاعب شاب في إفريقيا

يراهن نادي توتنهام الإنجليزي على مستقبله، بتجديد عقد لاعبه الدولي السنغالي، باب سار، لمدة 6 سنوات ونصف وحتى 2030.

ويُعد سار، البالغ من العمر 22 عامًا، أحد أبرز المواهب الشابة في القارة الإفريقية، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا عام 2022، كما بات لاعبًا أساسيًا في صفوف توتنهام منذ انضمامه للفريق في صيف 2020.

ويلعب سار في خط الوسط في توتنهام والمنتخب السنغالي، حيث يمكنه المشاركة في معظم المراكز بوسط الميدان، كما يتمتع بقدرات فنية عالية وبنية بدنية قوية.

ويأتي تجديد عقد سار، كرسالة واضحة من توتنهام، على رغبته في بناء فريق قوي في المستقبل، يعتمد على اللاعبين الشباب الواعدين ولحمايته من أطماع المنافسين قبل مشاركته مع السنغال في كأس الأمم الإفريقية.

ويأمل توتنهام أن يواصل سار تألقه مع الفريق، ويساعده على تحقيق أهدافه، سواء في الدوري الإنجليزي أو البطولات الأوروبية.