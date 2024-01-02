ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام فلسطيني: سماع دوي انفجارات في تل أبيب وصافرات الإنذار تدوي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسماع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب وسماع دوي انفجارات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وردا استشهاد نائب حركة حماس صالح العارورى، في قصف مكتب تابع للحركة في بيروت ، قصفت  الفصائل الفلسطينية تل أبيب بوابل من الصواريخ .

وقالت وكالة "الرأي" الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، إن نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري، استشهد في قصف بمكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووقع انفجار كبير في الساعات الماضية بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتضاربت الأنباء حول أسباب الانفجار.

قصف بيروت تل أبيب صافرات الإنذار في تل أبيب صالح العاروري الفصائل الفلسطينية