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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: الدولة نفذت العديد من المبادرات لتحسين مستوى معيشة المواطنين

محافظ أسوان وسفير
محافظ أسوان وسفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة
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استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة الدكتور ثابت سوباشيتش، بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ لشئون السياحة والآثار والهوية البصرية، بالإضافة إلى د.

وأكدت المهندسة دينا إبراهيم مديرة وحدة التعاون الدولي أهمية دعم التعاون المشترك خاصة مع الدول الصديقة المصدرة لحركة السياحة الدولية. وأيضا التي لها علاقات تجارية وصناعية وتاريخية ممتدة مع مصر.

وأشار المحافظ إلى أن العلاقات التاريخية بين الشعبين، والتي تحظى حالياً باهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والحركة السياحية، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الثقافية والفنية وغيرها. خاصة في ظل المشروعات والإنجازات الكبرى التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية في كافة القطاعات، وتنفيذ العديد من المبادرات مثل الحياة الكريمة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب الدكتور ثابت سوباشيتش عن استغرابه مما حدث في مصر الجديدة، وتمنى لها السلام والاستقرار والتنمية والتقدم، وهو ما يتكامل مع العلاقات الثنائية مع مصر التي تتسم بالصداقة والتعاون المشترك. وأعرب عن سعادته بزيارة محافظة أسوان التي تتمتع بمقومات سياحية واقتصادية وثقافية فريدة.

وفي ختام اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير دولة البوسنة والهرسك الدروع والهدايا تعبيرا عن الترحيب بعلاقات الصداقة بين البلدين.

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