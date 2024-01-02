35 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

شهدت الأسواق المحلية زيادة جديدة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لمجموعة من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، للحصول على إشارات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

حيث بلغت الزيادة في أسعار الذهب بنحو 35 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3235 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 7 دولارات لتسجل مستوى 2069 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3697 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2773 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2157 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25880 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 25 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، تزامنًا مع عطلة أعياد الميلاد بالبورصة العالمية.

حيث بلغ متوسط أسعار الذهب في شهر يناير سجل نحو 1773 جنيهًا، وفي فبراير سجل 1713 جنيهًا، وسجل في مارس نحو 1979 جنيهًا، وسجل في أبريل نحو 2339 جنيهًا، وسجل في مايو نحو 2444 جنيهًا، وسجل في يونيو نحو 2269 جنيهًا، وسجل في يوليو نحو 2182 جنيهًا، وسجل في أغسطس نحو 2253 جنيهًا، وسجل في سبتمبر نحو 2202 جنيهًا، وسجل في أكتوبر نحو 2378 جنيهًا، وسجل في نوفمبر نحو 2688 جنيهًا، وسجل في ديسمبر نحو 2993 جنيهًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق يوم الأربعاء المقبل، صدور بيانات الوظائف الأمريكية، بجانب تقرير محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشهر ديسمبر الماضي، كما تترقب الأسواق يوم الخميس صدور تقرير بيانات طلبات الإعانة الأمريكية، وذلك للحصول على رؤية واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.