بالفيديو.. "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": قوات الاحتلال اعتقلت 3400 فلسطيني بقطاع غزة

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس عمليات الاعتقال الجماعي للأهالي؛ إذ تجمع الأهالي في ساحات وملاعب ومناطق مفتوحة وتقوم باعتقالهم بالعشرات والمئات، قائلًا: "حتى هذه اللحظة نتحدث عن 3400 معتقل فلسطيني من قطاع غزة".

وأضاف "رامي" في حواره عبر “زووم”، لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أنه تم تلقي بلاغات حول اختفاء مئات الأطفال والشباب والنساء ولا نعرف مصيرهم هل هم تحت الأنقاض أم هم ممن اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن مئات العوائل تعاني معاناة كبيرة لأن هؤلاء الفلسطينيين يعتبروا في عداد المختفية قصريًا أو ممن نقلوا قصرًا إلى السجون الإسرائيلية.

وتابع، أن هناك فريق أممي معني بحالات الاعتقال غير القانوني والاختفاء القسري التي يرتكبها الاحتلال، موضحًا أن دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تشمل كل ما ارتكبه الاحتلال من جرائم إبادة في غزة.

وأشار إلى أن هناك شهادات توثق ممارسة الاحتلال الإسرائيلي عمليات قتل ميداني بحق المعتقلين الفلسطينيين.