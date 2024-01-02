المشدد 10 سنوات لعاطلين في سرقة المواطنين بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في عين شمس.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقي بلاغا من المواطنين بسرقتهم في وقت متأخر من الليل عن طريق شخصين أدلوا بأوصافهم.

وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة إلقاء القبض علي كل من “ف.ا” عاطل ،" ص.م" عاطل وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المواطنين بالإكراه واشهار سلاح أبيض مطواه للاستيلاء علي مامعهم من أموال وهاتف محمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.