أسعار الذهب منتصف اليوم الثلاثاء.. 25 جنيها زيادة بعد ارتفاع عدد من الخدمات

عاودت أسعار الذهب الارتفاع في مصر خلال منتصف تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد فترة من التذبذب خلال الفترة الماضية، يأتي هذا في ظل ارتفاع سعر الأونصة العالمية مع بداية تداولات العام الجديد، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند 3210 جنيهات للجرام قبل أن يستمر في الارتفاع ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3235 جنيها للجرام، وكان قد ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 30 جنيها ليغلق عند المستوى 3200 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة أمس عند المستوى 3170 جنيها للجرام.

ارتفاع أسعار الذهب المحلي مع بداية العام جاء بدعم من عودة سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى الارتفاع، بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لسعر الأونصة العالمية، هذا بالإضافة إلى استمرار الحذر في الأسواق.

أيضًا تم الإعلان عن عدد من الزيادات الجديدة في أسعار الخدمات الأمر الذي زاد من التوقعات بموجة جديدة من التضخم وزيادات الأسعار ليزيد هذا من الطلب على الذهب والدولار في السوق الموازية كملاذ آمن ومخزن للقيمة.

هذا بالإضافة إلى هذا تترقب الأسواق بدء استحقاق شهادات الـ 25% خلال هذا الشهر والتي ستضخ سيولة نقدية كبيرة في الأسواق متوقع أن يلجأ جزء كبيرة منها إلى شراء الذهب باعتباره ملاذ آمن وتحوط ضد التضخم المرتفع.

وقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 92% خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وكان السبب الرئيسي وراء العجز هو ارتفاع المصروفات لسداد فوائد الديون.

من جهة أخرى، أظهرت وزارة المالية توقعات بأن يقوم صندوق النقد الدولي بإتمام مراجعته الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، وأن يتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة من القرض بعد انتهاء المراجعات.

وتشهد الأسواق حاليًا، حذرًا كبيرًا من القرارات الجديدة التي يتم اتخاذها مع بداية العام الجديد، بالإضافة إلى استمرار التوقعات بحدوث تعويم في سعر الصرف وسط مطالبات من العديد من المؤسسات المالية بذلك.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

وافتتح الذهب تداولات عام 2024 على ارتفاع بدعم من توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى استمرار الحذر في الأسواق بشأن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدعم ارتفاع الذهب بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع الفيدرالي بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي.

وعادت أسعار الذهب المحلي إلى الإيجابية منذ جلسة الأمس فيما يبدوا أن الأسواق اكتفت من عمليات التصحيح السلبي خلال الفترة الماضية والتذبذب، ليعود السعر اليوم إلى الارتفاع مع عودة سعر الدولار في السوق الموازي إلى الارتفاع من جديد.

وللجلسة الرابعة على التوالي يتداول سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 2065 دولارا للأونصة ليقوم اليوم بمحاولة جديدة لاختراق مستوى المقاومة 2080 دولارا للأونصة، والذي فشل في تحقيق اغلاق فوقه حتى الآن.

إذا نجح الذهب في اختراق المستوى 2080 دولارا للأونصة وهو مستوى المقاومة الرئيسية فيستهدف المستوى 2100 دولار للأونصة. ثم أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2148 دولارا للأونصة.

السعر المحلي

ارتفع سعر الذهب المحلي يوم أمس ليغلق عند المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 ليستكمل اليوم الارتفاع ويستهدف المستوى 3300 جنيه للجرام بدعم من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي والبداية الإيجابية لسعر الأونصة العالمية.

والعودة إلى تسجيل المستويات القياسية في أسعار الذهب تتطلب استقرار سعر الذهب فوق المستوى 3300 جنيه للجرام واختراق القمة السعرية الأخيرة التي سجلها عند 3330 جنيها للجرام.