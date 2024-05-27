وزير الخارجية الجزائري: نعتزم إعادة طرح ملف عضوية فلسطين أمام مجلس الأمن

أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اعتزام بلاده إعادة طرح ملف عضوية فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي، داعيًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإقامة الدولة الفلسطينية كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الجزائري أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي-الأوروبي حول القضية الفلسطينية، الذي انعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل.



وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شدد عطاف على ضرورة استغلال الزخم الذي أحدثه الاعتراف الدبلوماسي للعديد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، لتشجيع باقي الدول الأوروبية على القيام بالمثل وتعزيز الحلول الدائمة للصراع في الشرق الأوسط.



وأعرب عطاف عن أمله في أن تساعد الأغلبية الساحقة من الدول التي أيدت هذا التحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتخاذ القرار الصحيح في مجلس الأمن على نحو يحافظ على حل الدولتين.