بالتفاصيل.. أهم أنشطة مكتبة مصر العامة بالشرقية خلال عام 2023

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، أهمية دور مكتبة مصر العامة، في توعية النشء والشباب باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع وإستغلال أوقات فراغهم لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكرى بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.

وأكد المحافظ أهمية دور المكتبة لتشجيع ذوى الهمم وتنمية مهاراتهم الثقافية والإجتماعية وإدماجهم في المجتمع.

ومن جانبها، أوضحت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق أن المكتبة خلال عام 2023، وقدمت خدمات عدة منها:

- نشاط اعرف دينك وتحفيظ القرآن الكريم حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 410متدرب (أطفال) .

- نادى السينما وحلو وحادق وكشافة وتوتة وحدوتة حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 1341متدرب (أطفال).

- أنشطة شرائح كرتونية فك وتركيب وصلصال وتلوين حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 972متدرب (أطفال).

- أنشطة مسابقات ومسرح العرائس حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 859متدرب (أطفال).

- الرسم على الزجاج ورسم مستوى اول وثانى وثالث حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 1488متدرب (أطفال / شباب / كبار).

- أنشطة اروجامى وديكوباج وهاند ميد وريزن وكرافت وريسيكل واكسسوار وديسكفرى وكروشية ومكرمية حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 1671متدرب (أطفال / شباب / كبار).

- نشاط العبقرى الصغير و نادى العلوم والركن الأخضر حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 403متدرب (أطفال).

- الشطرنج مبتدئين ومحترفين حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 561متدرب (أطفال/شباب /كبار).

- نشاط تحسين الخط مستوى(اول – ثانى – ثالث ) فبلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 846 متدرب (أطفال/شباب /كبار).

- نشاط الحساب الذهنى مستوى (اول - ثانى – ثالث) بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 581متدرب (أطفال)

- نشاط تفصيل مستوى (اول - ثانى – ثالث) حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 346متدرب (شباب / كبار)

- نشاط جمباز مستوى (اول - ثانى) حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 616متدرب (أطفال).