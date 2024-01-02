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الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
 مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط (2) قضية.
مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (3) قضايا.
 مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2117 مخالفة مرورية متنوعة.  
 مجال الأمن العام : ضبط (21) قضية.
  مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (273) حكم قضائى متنوع.
 مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 6 قضايا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

تنفيذ وزارة الداخلية المنافذ خلال 24 ساعة قطاع أمن المنافذ