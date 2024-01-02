حصيلة 24 ساعة.. ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط (2) قضية.

مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (3) قضايا.

مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2117 مخالفة مرورية متنوعة.

مجال الأمن العام : ضبط (21) قضية.

مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (273) حكم قضائى متنوع.

مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 6 قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

