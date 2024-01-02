ضبط المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع لصديقه في القاهرة

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة تحويل مبلغ من حسابه الشخصى بأحد البنوك إلى محفظتين إلكترونيتين "كاش" دون علمه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (صديقى المجنى عليه، مقيمان بالقاهرة)؛ إذ استغل المذكوران صداقتهما بالمجنى عليه وتمكن أحدهما من مغافلته والإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به وإجراء عدة عمليات تحويل من حسابه إلى محفظتين إلكترونيتين خاصتين بالمتهم الآخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (2 هاتف محمول) أحدهما المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبداخله إحدى الشريحتين الخاصتين بالمحفظتين الإلكترونيتين، بينما تخلص من الشريحة الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الثانية فور علمه بإكتشاف المجنى عليه بالتحويلات التى تمت من حسابه.

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة، تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد إرتكابهما للواقعة.

وبمواجهة المتهمين إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بإنفاق متحصلات جريمتهما على متطلباتهم الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.