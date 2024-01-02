النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ8 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بالمرج

أمرت نيابة المرج بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ8 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بين ثلاث سيارات أعلى دائري المرج المتجة لنزلة مؤسسة الزكاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة المرج بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بتلقيه إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل بالطريق الدائري القادم من المرج اتجاه السلام نزلة مؤسسة الزكاة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى السلام العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .