الهند تطلق قمرًا اصطناعيًا لدراسة الثقوب السوداء

الثلاثاء 02/يناير/2024 - 03:18 ص

أطلقت الهند أمس الاثنين، أول قمر اصطناعي لها لدراسة الثقوب السوداء في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعميق جهودها لاستكشاف الفضاء قبل مهمة مأهولة تطمح إلى تنفيذها العام المقبل.

ووفقًا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد تم إطلاق القمر الاصطناعي، الذي يحمل اسم «X-ray Polarimeter Satellite» في الساعة 09:10 بالتوقيت المحلي (03:40 بتوقيت غرينتش)، من جزيرة بالقرب من ميناء سريهاريكوتا الفضائي الرئيسي في الهند، قبالة ولاية أندرا براديش الجنوبية، وفقًا لما ذكره إس سوماناث، رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

وسيقوم القمر الاصطناعي، الذي يبلغ وزنه نحو 470 كيلوغرامًا، بإجراء أبحاث على الأشعة السينية المنبعثة من نحو 50 جرمًا سماويًا، ودراسة الثقوب السوداء بدقة.

وهذه هي المهمة الثانية فقط في العالم من هذا النوع بعد أن أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) واحدة في عام 2021.

وقالت وكالة الفضاء الهندية إنها تريد مساعدة العلماء على تحسين «معرفتهم بالثقوب السوداء».

ووفقًا لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد تم بناء القمر الاصطناعي «X-ray Polarimeter Satellite» بتكلفة تقريبية تبلغ 250 مليون روبية (30 مليون دولار)، ويقدر أن عمره الافتراضي يصل إلى خمس سنوات.

وتخطط الهند إلى إرسال رواد فضاء في مهمة مأهولة، تسمى جاجانيان، في عام 2025.

وفي أغسطس الماضي، هبطت مركبة الفضاء الهندية «شاندريان - 3» بسلام، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه «يوم تاريخي».