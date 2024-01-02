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الثلاثاء 02 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تسجل 90 هزة ارتدادية بعد زلزال

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تم تسجيل ما يقرب من 90 هزة ارتدادية لأكثر من نقطتين بحلول نهاية يوم الإثنين بعد سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت محافظة إيشيكاوا اليابانية، حسبما ذكرت قناة "إن إتش كي" التلفزيونية.

ووقعت سلسلة من الزلازل القوية في غرب اليابان، بعد ظهر الاثنين، أطلق عليها اسم "زلزال في شبه جزيرة نوتو".

وتم تسجيل الهزات الأولى بقوة 5.7 درجة في الساعة 16.06 بالتوقيت المحلي (12.06 بتوقيت جرينتش). والثانية بقوة 7.6، حدثت في الساعة 16.10 بالتوقيت المحلي (12.10 بتوقيت غرينتش)، بعد 8 دقائق أخرى وقع زلزال بقوة 6.1 درجة.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية سجل  بحلول منتصف ليل الثلاثاء 2 يناير(بالتوقيت المحلي) 87 هزة متكررة، وحذر علماء الزلازل من احتمال حدوث هزات ارتدادية قوية لمدة أسبوع تقريبا.

اليابان هزة ارتدادية زلزال