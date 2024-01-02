اللجنة الأولمبية تحدد موعد التحقيق مع هشام حطب

كشف المهندس ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية، أن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية السابق، كان يتخذ قرارات بصورة فردية دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة الأولمبية وكذلك"الجمعية العمومية".

وقال إدريس خلال مداخلة تليفزيونية الليلة إن هشام حطب سيخضع للتحقيق اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء وفي حالة تخلفه عن التحقيق سيكون متاح أمامه فرصة للخضوع للتحقيق مرة أخرى يوم 6 يناير 2024.

وتابع: يوم 13 يناير المقبل سيكون هناك اجتماع للجمعية العمومية للجنة الأولمبية، من أجل سحب الثقة، وفي حالة الحصول على ثلث أصوات أعضاء الجمعية العمومية على سحب الثقة سيتم سحب الثقة منه.

وأكمل إدريس قائلا : هشام حطب سيتم التحقيق معه حول سوء استخدام الإدارة الرشيدة، وكان يتخذ قراراته بصورة فردية، بالإضافة إلى مخالفته بعض الأمور المالية بعد أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، حيث تمت إضافة أعضاء للبعثة لا صلة لهم بالبطولة من قريب أو بعيد، وهذا مخالف للقرار الوزاري.

وأشار إدريس، إلى أن هناك مجموعة من الأمور التي لم يتم الاطلاع عليها حول مخالفات هشام حطب، موضحًا أنه لا توجد أي مشكلة شخصية مع حطب وبين أعضاء مجلس إدارة للجنة الأولمبية، موضحًا أن حطب كان يقوم بإيقاف أعضاء إدارات الأندية بشكل فردي.