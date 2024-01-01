الطيران المدني: صناعة النقل الجوى من الأنشطة ذات العائد الضعيف 

أكدت وزارة الطيران المدني أن صناعة النقل الجوى تعد من الأنشطة ذات العائد الضعيف التى يتراوح هامش الربح فيها بين (1-2%) طبقًا للتقديرات العالمية الصادرة عن الموقع الرسمى للأياتا لعام 2023:



https://www.iata.org/en/pressroom/2023-releases/2023-06-05-01/

ويشر إلى أن صناعة الطيران تدعم الاقتصاد العالمى بشكل مباشر وغير مباشر وذلك من خلال الوظائف المباشرة والغير مباشرة وذلك بنسبة إجمالية تصل الى 4.1%.

وتوثر صناعة الطيران المدنى على الاقتصاد المصرى حبث تساهم صناعة النقل الجوى بحوالى 7 مليار دولار من اٍجمالى الناتج المحلى بواقع 2.1% من اٍجمالى الناتج القومى من صناعة النقل الجوى.

ولقد شهدت الشركة الوطنية مصر لطيران نموًا ملحوظاُ فى أعداد الركاب عقب عودة حركة الطيران بعد جائحة كورونا حيث بلغت الزيادة فى أعداد الركاب فى عام 2021 بنسبة %52 مقارنة بعام 2020، وحققت اعلى معدلاتها فى عام 2022 حيث بلغ متوسط حركة الركاب بنسبة 85% عن عام 2021 ؛ وفى عام 2023 ارتفعت حركة الركاب بزيادة قدرها 8% عن عام 2022.