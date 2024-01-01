"شفيقة المصرية" تودع جمهور مسرح البالون.. صور

ودع أبطال العرض المسرحي الاستعراضي الغنائي "شفيقة المصرية" على خشبة مسرح البالون بالعجوزة وسط حضور جماهيري، بعد أن قدما موسما مسرحيا ناجحا.

العرض من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، والذي تدور أحداثه حول قصة شفيقة المصرية المعروفة، وذلك في إطار اجتماعي غنائي استعراضي.

والمسرحية من بطولة الفنانين: علا رامي، وسامح يسرى، ودعاء سلام، ومنة جلال، وائل علاء، ومحمد دياب، وشيرين موسى، وسعيد البارودي، وريهام رمضان، وآخرون، أشعار جمال بخيت، والحان صلاح الشرنوبي، وديكور حازم شبل، واستعراضات دعاء سلام، ملابس كوثر محمد، وإضاءة إبراهيم الفرن، ومادة فليمية ضياء داوود، ومن تأليف د. مصطفى سليم، وإخراج محمد صابر.