روسيا.. مخاوف من تسونامي محتمل بعد وقوع سلسلة زلازل في اليابان

أعلنت سلطات مدينتي "فلاديفوستوك" و"ناخودكا" بجزيرة سخالين في شرق روسيا عن تحذيرات من خطر حدوث تسونامي بعد سلسلة من الزلازل التي هزت غرب اليابان.

وأفاد مكتب عمدة فلاديفوستوك، وفقًا لوكالة الأنباء "نوفوستي" اليوم الاثنين، بضرورة عودة الصيادين وكل من يعتزم المغادرة إلى البحر إلى الشاطئ، مشيرًا إلى احتمال وصول موجة تسونامي من خليج "أوسوري" بارتفاع 0.3 متر.

من جهتها، أطلقت إدارة مدينة "ناخودكا" صفارات الإنذار نتيجة للتحذير من تسونامي، فيما أكد متخصصو الدفاع المدني في المدينة عدم وجود خطر على السكان.

وأصدرت الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في سخالين بيانًا أكدت فيه حالة التأهب للتسونامي، مشيرة إلى أن الأجزاء الساحلية قد تتأثر بموجات تسونامي بارتفاع يصل إلى 50 سم، مشيرة إلى أنه لم يتم إطلاق نظام الإنذار أو إجلاء السكان.

تلك الإجراءات تأتي بعد سلسلة من الزلازل التي ضربت محافظة "إيشيكاوا" في غرب اليابان، حيث بلغت قوة أخطرها 7.6 درجات ريختر، وأثرت الهزات الأرضية حتى العاصمة طوكيو.