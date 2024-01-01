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الإثنين 01 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فريق سيدات طائرة الزمالك يهزم سبورتنج في الدوري

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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فاز فريق كرة الطائرة الأول سيدات بالزمالك، على حساب فريق سبورتنج بنتيجة 3-0، وذلك قي اللقاء الذى أقيم بينهم اليوم الإثنين، على صالة النادي بميت عقبة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة للدور التمهيدي للمجموعة الثانية في مسابقة دوري كرة الطائرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، 25-22، 25-18، 25-15.

ويقع فريق طائرة الزمالك في المجموعة الثانية مع فرق، سبورتنج، والزهور، والطيران، وأكتوبر، وسبموحة، والمقاولون العرب، وهليوبوليس.

ويقود جهاز الزمالك في كرة الطائرة الأول سيدات، حسام شكري مديرًا فنيًا ومحمد أنور مدربًا عامًا، وأشرف عبدالعال مدربًا، وهبة حسنين مديرة إدارية، وسمية ناجح أخصائية العلاج الطبيعي وأحمد عبد العزيز مخططًا للأحمال.

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