معرض أبو ظبي يناقش كتاب "الألم والأمل" بالجناح المصري

نظم معرض أبو ظبي الثالث والثلاثون للكتاب، في جناح "ضيف الشرف" جمهورية مصر العربية، فعالية حفل توقيع لكتاب «الألم والأمل.. مشرط الجراح وضفائر الدم» للكاتب الطبيب الدكتور جمال مصطفى سعيد، وناقشه الكاتب مروان حماد.

بدأ حماد اللقاء بالتعريف بالطبيب الجراح والكاتب د. جمال سعيد، وأن مؤلفه يحمل الكثير مما يستوجب إلقاء الضوء عليه من خلال الكاتب، فتحدث سعيد عن أن كتابه ليس كتابًا طبيًا ولا روائيًا ولا علميًا، وإنما هو مزيج بين الأدبي والطبي والتشخيصي والعلاجي، فهو يحمل طابعًا إنسانيًا بحتًا، يسرد خلاله 28 حالة أو قصة لما واجهه خلال خمسة وثلاثين عامًا، فيسرد خلالها القصة ويعقب بعدها بوصف المرض ووضع طريقة العلاج.

وقام بإلقاء عدة قصص منه أمام جمهور الحضور، مما كان عامل دهشة وانتباه لكل ما يقوله الكاتب الطبيب، ودفع الجمهور للتجاوب وتوجيه أسئلة ما بين طبية، وعلمية، وغيرها.

وعقب اللقاء قام الدكتور جمال مصطفى سعيد بالتوقيع على كتابه لجمهور الحضور.

وكان من فقرات البرنامج الثقافي أيضًا، إذاعة جلسة بعنوان: "نجيب محفوظ وهؤلاء" بمشاركة: الأديب الكبير بهاء طاهر، والفنان التشكيلي جمال قطب، وأدارها الدكتور محمد بريري، ضمن محور (نجيب محفوظ في ذاكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب)، للاحتفال في دورته الرابعة والثلاثين ببلوغ الأديب العالمي نجيب محفوظ سن التسعين.

تشارك جمهورية مصر العربية "ضيف شرف" معرض أبو ظبي الثالث والثلاثون للكتاب، وذلك ببرنامج ثقافي وفني، ووفد رسمي وثقافي على رأسه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقطاعات وزارة الثقافة بمنتجها الإبداعي المطبوع والفني.