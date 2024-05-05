عرض برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "محو الأمية الهيروغليفية.. مبادرة لمعرفة الثقافة والهوية المصرية".

وجاء في التقرير؛ الحضارة المصرية القديمة مصدر إلهام للملايين حول العالم يقفون أمامها في ذهول وإعجاب وكلما عرف الإنسانُ المزيد عن تلك الحضارة المهمة للبشرية جمعاء يزداد الاندهاش بها من تطور في العلوم والفنون والرياضيات والرياضات وعلم الفلك والنجوم وحتى القتال والدفاع عن النفس.

ويحرص السائحون من مختلف دول العالم على زيارة الأماكن الأثرية المنتشرة في ربوع مصر كافة يتعرفون على تلك الحضارة وكنوزها التي لا مثيل لها حول العالم.

كما تقوم مصر بإقامة معارض أقرية متنقلة في العديد من دول العالم لعرض المقتنيات والآثار والكنوز المصرية وعلى رأسها كنوز الملك توت عنخ آمون لتشجيع الملايين حول العالم على زيارة مصر ومشاهدة الأثار الفريدة، وبخاصة في الأقصر وأسوان وأهرامات الجيزة وأبو الهول.

ولعبت الكتابة الهيروغليفية أقدم لغة مكتوبة معروفة في التاريخ دورا في التعرف على تلك الحضارة التي تعد نموذجا حيا على قوة مصر القديمة وأنها كانت مبعث التنوير إلى العالم.



